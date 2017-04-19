Программное обеспечение для взаимодействия с системой идентификации (ЕС ИФЮЛ)

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Тел.: +375 (17) 287 87 06
Факс: +375 (17) 327 21 57
Тел.: +375 (17) 287 87 06
Факс: +375 (17) 327 21 57
Для взаимодействия с идентификационной картой кроме считывателя необходимо установить специальное программное обеспечения (Клиентская программа).
Cистема по проверке считывателей и ID-карт
Подробная информация о ЕС ИФЮЛ
ВНИМАНИЕ! В Клиентской программе имеется возможность считать группы данных на ID-карте:
1) В контекстном меню Клиентской программы необходимо выбрать "Получить группы данных".
2) Ввести CAN код, расположенный над чипом ID-карты.
После выполнения данных действий в окне Клиентской программы отобразится все персональные данные, записанные на ID-карту.