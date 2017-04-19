Программное обеспечение для взаимодействия с системой идентификации (ЕС ИФЮЛ)

Для взаимодействия с идентификационной картой кроме считывателя необходимо установить специальное программное обеспечения (Клиентская программа).

Ссылка для скачивания ПО

Cистема по проверке считывателей и ID-карт

Подробная информация о ЕС ИФЮЛ

ВНИМАНИЕ! В Клиентской программе имеется возможность считать группы данных на ID-карте:

1) В контекстном меню Клиентской программы необходимо выбрать "Получить группы данных".

2) Ввести CAN код, расположенный над чипом ID-карты.

После выполнения данных действий в окне Клиентской программы отобразится все персональные данные, записанные на ID-карту.